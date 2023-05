Frühjahrs-Kräuter-Koch-Wanderung im Eichsfeld

Dingelstädt. Das Dingelstädter Familienzentrum lädt zu einer Frühjahrs-Kräuter-Koch-Wanderung ein. Auch Kinder sind willkommen.

Eine Frühjahrs-Kräuter-Koch-Wanderung rund um den Kerbschen Berg bietet das Familienzentrum am Freitag, 12. Mai, 14 Uhr, an. Dann kann man die Frühlingskraft und den Gesundheitsnutzen der „Gründonnerstag-Kräuter“ kennenlernen. Kräuterinteressierte, Eltern und Großeltern mit Kindern ab acht Jahren sind eingeladen. Die Anmeldung erfolgt unter Tel.: 036075/690072. Rückfragen sind unter Tel.: 03606/6171499 oder E-Mail an: martina.bieder@web.de möglich.