Frühjahrsputz in einem Eichsfelder Dorf endet mit einem riesigen Müllberg

Hundeshagen. Beim Frühjahrsputz in Hundeshagen sammelten Frauen, Männer und Kinder ringsum den Ort Müll ein. Ergebnis war ein riesiger Müllberg.

Rund 80 Einwohner jeden Alters sorgten im Musikantendorf für einen riesigen Müllberg. Der Frühjahrsputz, der aus einer Idee aus dem Ort heraus entstand, fand in dieser Form am vergangenen Samstag erstmals statt. „Frauen, Männer und Kinder waren auf den Beinen, und haben Müll aus Wald und Hohlgräben gesammelt“, berichtet Hundeshagens Ortsteilbürgermeister Falko Seifert (CDU), der von der großen Teilnahme beeindruckt war. „Für mich ist das ein tolles Beispiel, was in einer Dorfgemeinschaft möglich ist“, sagt Seifert.

Im Anschluss waren die vielen Helfer zum Ausklang bei der Feuerwehr eingeladen.