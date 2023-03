Frühjahrsputz in einem Eichsfelder Dorf und 200 Bockwürste

In Uder werden am Samstag fleißig Besen und andere Gerätschaften geschwungen. Es geht in den großen Frühjahrsputz. (Symbolbild)

Uder. In Uder herrscht Samstag fleißiges Treiben. 195 Helfer haben sich bereits in dem Eichsfelder Dorf als Helfer angemeldet. Die Gemeinde dankt auf eine besondere Art und Weise.

In Uder werden Samstag fleißig die Besen geschwungen. 195 Personen von vielen Uderaner Vereinen haben sich bei der Gemeinde angemeldet, was große Freude ausgelöst hat. Los geht es um 9 Uhr an der Feuerwehr oder direkt an den verabredeten Einsatzstellen. Der Bauhof hilft fleißig mit. Nach Ende der Arbeiten gibt es an der Feuerwehr ein Mittagessen. 200 Bockwürste warten darauf, verspeist zu werden.