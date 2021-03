Frühling hält im Eichsfeld Einzug

Eichsfeld. Auf einer Wanderung mit seiner Familie, von Heiligenstadt aus zum Mittelpunkt Deutschlands bei Flinsberg, entdeckte Karl Rompe einen Wiese voller Märzenbecher. „Das müssen wir den Leuten in der Zeitung schicken", war die erste Redaktion des Heiligenstädter Jungen. Sein Vater machte dieses tolle Foto. Märzenbecher sind in Auenwäldern und feuchten Laubmischwäldern zu finden. Die Pflanze ist geschützt und darf in der Natur nicht ausgegraben werden. Wer die bracht der Märzenbecher im heimischen Garten haben möchte, kann Pflanzen im Fachhandel erwerben.