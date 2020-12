Führerloses Moped fährt in Mercedes: Vier Verletzte - Pferde auf Feuerwehrgelände eingefangen

Vier Verletzte bei Unfall: Führerloses Moped fährt in Mercedes

Am Freitagabend verlor der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf regennasser Fahrbahn auf der L3080 zwischen Heiligenstadt und Beuren mit seinem Sozius im Bereich einer Rechtskurve zu Fall. Beide wurden leicht verletzt und kamen im Straßengraben zum Liegen.

Das Leichtkraftrad schlitterte unterdessen ohne Fahrer auf der Fahrbahn weiter und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 28-Jährigen. Dessen 25-Jährige Beifahrerin und ihr 9 Monate altes Baby erlitten einen leichten Schock und wurden vorsorglich in ein Heiligenstädter Krankenhaus gebracht.

Dem Spurenbild zufolge muss laut Polizei als Unfallursache von einer nicht angepasssten Geschwindigkeit des 16-Jährigen ausgegangen werden, der sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten hat.

Vandalen treiben ihr Unwesen

In der Nacht zu Sonnabend trieben augenscheinlich Halbstarke ihr Unwesen im Bereich des Paradiesweges in Heiligenstadt. Gegen 3 Uhr nahm eine Zeugin einen lauten Knall auf der Straße wahr. Sie entdeckte einen abgebrochenen Schilderpfosten samt abgerissenen Verkehrszeichen. Von den Tätern fehlte jede Spur.

Hinweise von Zeugen oder Anwohnern zur Sachverhaltsklärung nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/651-103 entgegen.

Freigelassene Pferde auf Feuerwehrgelände eingefangen

Noch einmal glimpflich ging das unüberlegte Handeln von bislang Unbekannten in der Nacht auf Sonnabend aus. Diese zogen in der Nacht im hinteren Bereich der Brüsseler Straße in Heiligenstadt gleich mehrere Schlagpfosten eines Weidedrahtzaunes aus dem Boden, so dass sich die eingezäunte Stute und ein Ponny frei bewegen und schließlich ihre Koppel verlassen konnten.

Nur durch einen glücklichen Zufall entdeckte ein Zeuge die Tiere auf ihrem Ausflug und informierte die Polizei. Noch bevor sich eine brenzlige Situation im Straßenverkehr entwickelte, fingen die sachkundigen Beamte die Tiere wieder ein und sperrten sie mit Unterstützung der Feuerwehr Heiligenstadt zunächst auf dem nahe gelegenen Feuerwehrgelände ein. Der verantwortliche Halter konnte unterdessen ermittelt werden und nahm seine Tiere dankbar wieder in Empfang.

Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die Täter eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Heiligenstadt unter der 03606/651-103 entgegen.

