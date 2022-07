Führung durch das Kloster Gerode

Gerode. Einblicke in die Geschichte des früheren Benediktinerklosters am Sonntag.

Die letzte öffentliche Führung im Monat Juli durch das Kloster Gerode findet am kommenden Sonntag, 10. Juli, zum 15 Uhr statt, teilt das Team vom Weg der Mitte mit. Die Gäste erhalten Informationen zur Geschichte des 898 Jahre alten ehemaligen Benediktinerklosters und zur Arbeit der gemeinnützigen Stiftung. Der Eintritt in Höhe von fünf Euro geht in die Sicherung der spätbarocken Klosterkirche. Nach der Führung können Aroniaprodukte aus eigenem Anbau erworben werden. Die nächste Führung findet erst wieder am 7. August statt.

Nähere Informationen entweder telefonisch unter 036072 / 8200 oder auf der Website www.wegdermitte.de