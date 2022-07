Führung durch den Bibelgarten Bad Sooden-Allendorf

Bad Sooden-Allendorf. Geschichtsforscher laden zur Erkundung biblischer Pflanzenwelt ein.

„Jeder Garten hält die Erinnerung an das Paradies fest.“ – Unter diesem Motto lädt der Verein für Eichsfeldische Heimatkunde alle Mitglieder und Freunde am Samstag, 9. Juli, zu einer Exkursion in den Kirch- und Bibelgarten von St. Crucis nach Bad Sooden-Allendorf ein.

Mit allen Sinnen kann die biblische Pflanzenwelt erlebbar werden, denn von den etwa 120 Pflanzenarten, die in der Bibel Erwähnung finden, sind diejenigen ausgewählt und angepflanzt worden, die im nordhessischen Klima gedeihen können. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Kirche St. Crucis im Stadtteil Allendorf. Danach kann sich im Café Himmelpforte mit Kaffee und Kuchen gestärkt werden.