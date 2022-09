Führung für Kinder durch Heiligenstädter Krankenhaus

Heiligenstadt. Zum Kindertag können die jungen Gäste einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhause werfen.

Zum Kindertag am 20. September hat sich das Eichsfeld-Klinikum etwas einfallen lassen. Chefarzt Oliver Möller und Oberarzt Nils Lazer von der Kinder- und Jugendmedizin laden Kinder zwischen sieben und 13 Jahren ein, die Klinik kennenzulernen. Bei Führungen zeigen die Ärzte, wie im Krankenhaus gearbeitet wird und was man sonst nur als Patient sieht.

Gezeigt werden auch der Kinderbereich der Zentralen Notaufnahme und die Kinderstation. Es wird erklärt, wie eine Herzfrequenzmessung oder eine Ultraschalluntersuchung verlaufen und wie man Babys in einem Transportinkubator versorgen kann. Vorgeführt wird auch, was es heißt, einen Verband oder sogar Gips zu bekommen, so Kliniksprecherin Claudia Reich.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zudem müssen die Kinder eine Mund-und-Nasen-Maske während der Führungen, die es 11 und 15 Uhr gibt, tragen. Treffpunkt ist der Haupteingang Haus St. Vincenz. Dort können die Kinder nach einer Stunde wieder abgeholt werden.

Anmeldung vom 12. bis 15. September, 12.30 bis 16 Uhr, unter Telefon: 036076/993 291.