Fünfjähriger prallt im Eichsfeld mit Fahrrad gegen Auto

Der Junge musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht werden

Struth. Ein Fünfjähriger ist im Eichsfeld am Donnerstagabend mit seinem Rad gegen ein Auto geprallt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 5-jähriger Fahrradfahrer kollidierte am Donnerstagabend mit einem Auto. Laut Angaben der Polizei Nordhausen wollte der Junge die Lange Straße überqueren. Bei dem Versuch habe er ein Auto übersehen und sei mit seinem Fahrrad gegen den Pkw gefahren.

Durch den Unfall sei der Jung leicht verletzt worden. Er musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl an dem Fahrzeug als auch an dem Fahrrad sei ein unfallbedingter Sachschaden entstanden.