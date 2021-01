Für das Staunen offen!

Am kommenden Sonntag, dem ersten Sonntag im neuen Jahr 2021, werden wir in den römisch katholischen Gottesdiensten den Satz aus dem Johannesevangelium hören: "Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit." (Joh 1,15)

Dieser und andere Sätze fallen in eine Zeit großer Hilflosigkeit und Unsicherheit. Seit nahezu zweitausend Jahren gibt es diesen und viele andere Sätze mit ähnlicher Botschaft: Es ist Gott nicht gleichgültig, was der Mensch macht und wie es ihm geht! Er dringt tief in den Dunstkreis seines Schicksal ein; er nimmt "Fleisch" an. Er wird selbst Bewohner dieses verletzbaren Kunstwerkes aus Muskeln, Sehnen, Nerven, Organen, Genen und Nervenbahnen. Er wohnt in diesem vergänglichen Etwas, das Freude bereiten und Nutzen verbreiten kann. Und er akzeptiert die kurze Verweildauer in diesem Leben, weil das "Fleisch" sterblich ist und weil es krank werden kann und weil es schmerzempfindlich ist und weil es der Träger unzähliger Abhängigkeiten sein kann und das ein winziges Virus zu schädigen, ja, zu töten vermag!

Der Satz aus dem Johannesevangelium kann zum Staunen anregen und er kann Ablehnung provozieren. Ablehnung provoziert er auf jeden Fall bei denen, die Gottes Existenz gar nicht erst für möglich halten! Um über diesen Satz staunen zu können, muss ich ihn aber an mich heran kommen lassen, den Satz, ohne Wenn und Aber!

Dann erzählt er mir von einer anderen Wirklichkeit als der des "Fleisches". Dann höre ich "Herrlichkeit" und "Sohn und Vater" und "Gnade und Wahrheit"! Und da kann ich dann noch den Begriff "Liebe in Ewigkeit" hinzufügen. Und ich darf mich von der Überzeugung unserer Zeit verabschieden, dass der Gläubige seinen Gott mal schön beweisen soll!

Ich darf mich dann dem Staunen öffnen, was mir alles geschenkt wird, wenn ich Gott für möglich halte; wenn ich dem Satz aus dem Johannesevangelium folge, gerade jetzt, in Coronazeiten, gerade jetzt, am 3. Tag des neuen Jahres. Und ich darf dann darum bitten, dass mir das WORT, das mein Fleisch annahm, mir auch die Gnade schenkt, Seine Herrlichkeit zu schauen; nicht nur später mal, sondern jetzt schon in seinen Fügungen.

Ihnen allen ein gesegnetes Jahr 2021 mit vielen Gelegenheiten, IHM staunend zu begegnen.