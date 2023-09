Für die katholische Schule im Eichsfeld beginnt ein neues Kapitel

Ab dem Schuljahr 2023/24 gibt es an der Bergschule „St. Elisabeth" in Heiligenstadt auch einen Regelschulzweig.

Heiligenstadt. Erstmals werden neben Gymnasiasten auch Regelschüler in der Heiligenstädter St.-Elisabeth-Schule eingeschult. Eine besondere Begrüßung ist für November geplant.

Der Beginn des neuen Schuljahres wird der Schulgemeinschaft der Bergschule St. Elisabeth noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Erstmalig konnten zum Einschulungsgottesdienst in der St.-Martin-Kirche neben den zwei neuen Gymnasialklassen auch zwei Regelschulklassen begrüßt werden. „Im Gottesdienst packte unser Schulseelsorger Tobias Gremler gemeinsam mit den neuen Schülerinnen und Schülern einen Rucksack voller guter Wünsche, welche sie in ihrer Schullaufbahn begleiten sollen“, berichtet Lehrerin Dagmar Kämpfe. Zudem habe der Seelsorger den neuen Schülern einen Rat mit auf den Weg gegeben: Man werde in der Schullaufbahn oft gemessen, beispielsweise mit Noten. Das sage aber nichts über die Persönlichkeit der Schüler aus. Denn schließlich komme es auf das Herz an, das könne man nicht messen.

„Herz sollen unsere neuen Bergschüler im Umgang mit ihren neuen Klassenkameraden, mit Lehrern aber auch mit der gesamten Schulgemeinschaft zeigen“, so Kämpfe. Im Anschluss an den Gottesdienst wurden die neuen Klassen von ihren Klassenlehrern in Empfang genommen.

Der Start des Regelschulzweiges ist der Beginn der Verbundschule. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport habe mit Schreiben vom 7. August diesen Jahres die staatliche Genehmigung zur Errichtung der Regelschule ausgesprochen. In diesem Schuljahr besuchen demnach 29 Schülerinnen und Schüler die 5. Klassen des Gymnasiums und 35 Schülerinnen und Schüler die 5. Klassen der Regelschule.

Die Schulgemeinschaft freue sich auf die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen, die der Aufbau des Regelschulzweiges mit sich bringe. Der Schulalltag begann für die Schüler mit zwei Tagen bei ihren Klassenlehrern, in denen sie sowohl ihre neuen Klassenkameraden als auch ihre neuen Räume kennenlernten. Im November werden die neuen Schüler von Bischof Ulrich Neymeyr mit einem Gottesdienst im Erfurter Dom begrüßt.