Für ein Benefizkonzert im Eichsfeld kommt ein Chor noch einmal zusammen

Eichsfeld. Der Eichsfelder Verein Balipockets plant für Ende Oktober ein Benefizkonzert in Leinefelde. Es soll nicht nur für den guten Zweck sein, sondern auch alte Freundschaften wiederbeleben.

Nach zweijähriger Pause veranstaltet der Verein Balipockets aus Worbis wieder ein Benefizkonzert im Eichsfeld. Dafür konnten die einstigen Mitglieder des Birkunger Jugendchors gewonnen werden. Das Konzert in der Bonifatiuskirche Leinefelde beginnt am Sonntag, 29. Oktober, um 14 Uhr. Auch wird der Verein dann wieder über seine Schulprojekte in Bali informieren.

Die nun erwachsenen Ex-Mitglieder des Birkunger Jugendchors freuen sich auf die Veranstaltung, denn sie kommen für das Benefizkonzert einmalig wieder zusammen und singen alte und neue Lieder für den guten Zweck. Der Eintritt ist frei, wobei um Spenden für die Projekte auf Bali gebeten wird. Nach dem Konzert lädt der Verein zum gemütlichen Zusammensein ein.

„Nach zwei Jahren Pause freuen wir uns sehr, wieder ein Konzert im Eichsfeld zu geben. 2020 hatten wir während der Corona-Pandemie ja das Autokonzert in Leinfelde veranstaltet, das uns in der Organisation einiges abverlangt hatte. Deshalb haben wir zuletzt pausiert und freuen uns, nun wieder eine Veranstaltung im Eichsfeld anbieten zu können. Dass die ehemaligen Mitglieder des Birkunger Jugendchors mit dabei sind, ist großartig“, sagt Vereinsvorsitzender Daniel Gottstein.

Kinder und Jugendliche auf Bali sollen unterstützt werden

Der Balipockets ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Leinefelde-Worbis. Seit Projektbeginn im Januar 2016 ist es Ziel, Kinder und Jugendliche auf Bali zu unterstützen. Dazu werden Spenden gesammelt und Projekte durchgeführt. Das Team um Daniel Gottstein besteht aus jungen Erwachsenen, die ihre Wurzeln im Eichsfeld haben.

Weitere Informationen: www.balipockets.org