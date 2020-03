Für ein humanistisches Menschenbild

Haltung zeigen gegen rechte Gewalt und Antisemitismus. Der Eichsfelder Landrat Werner Henning hat es als eine Ehre empfunden, am Donnerstagabend in der Marktkirche von Hannover bei einer hochkarätigen Benefizveranstaltung mit diesem Titel sprechen zu dürfen. „Ich bin eingeladen worden“, sagt er schlicht. „Man hat mich wohl wahrgenommen vor dem Hintergrund der Thüringer Ereignisse der vergangenen Wochen“, schätzt er. Er hat zugesagt. Nicht nur, weil ihm das Thema des Konzertes in der Hannoveraner Predigerkirche am Herzen liege, sondern auch, weil das Eichsfeld seit jeher viele Verbindungen nach Niedersachsen hat. Die natürlich nach dem Mauerfall wieder aufleben konnten. So gehört Henning zum Beispiel zu den Gründern der Südniedersachsenstiftung, man habe auch eng zusammengearbeitet, als es um die Grundsicherung ging. Das Eichsfeld zog diese Option, war der einzige Thüringer Kreis vor zwölf Jahren mit diesem Modell. In Niedersachsen waren es 13. Heute noch würden Mitarbeiter des Landratsamtes in Niedersachsen in gewissen Dingen geschult. „Wir sind in der Fachberatung eng verzahnt.“

Besonders aber habe ihn die Besetzung des Konzertes in der Marktkirche am Donnerstagabend angezogen. Der Norddeutsche Figuralchor gilt als einer der besten seiner Art in Deutschland, auch das Mendelssohn Oktett aus der niedersächsischen Landeshauptstadt ist eine „Hausnummer“. „Allein aus diesen beiden Ensembles las ich den Anspruch des Abends heraus“, so Henning. Zwei Adressaten gab es für den Erlös. Einmal das Netzwerk-Südheide gegen Rechtsextremismus, aber auch die Mobit, Mobile Beratung in Thüringen für Demokratie – gegen Rechtsextremismus.

Marktkirchenpastorin Hanne Kreisel-Liebermann hatte die Türen weit geöffnet. Bis auf den letzten Platz waren die Bänke gefüllt, einige Gäste standen.

Etwa 15 Minuten bekam Werner Henning, um als einer der Redner zu den Menschen zu sprechen. Hanne Kreisel-Liebermann hatte ihn um Gedanken zum Spannungsfeld zwischen einer christlichen Prägung und der politischen Gegenwartsverantwortung gebeten. „Dabei verorte ich dieses Interesse in das aktuelle Thüringer Debakel um die quälende Wahl eines Ministerpräsidenten“, schickte der Eichsfelder Landrat seiner Rede voraus.

Das Dilemma der politischen Parteien

Kurz stellte er sich und das Eichsfeld vor, dass „als kurmainzische Exklave und in Folge der katholischen Gegenreformation über Jahrhunderte in den Windschatten der großen Politik geraten war. Dass sich die Zwänge mit einem Male im Herbst des Jahres 1989 lösen würden, sei keineswegs vorhersehbar gewesen. „Und plötzlich erwies sich die alteingeübte Distanz gegenüber der politischen Macht als Kapital unserer Freiheit, mit der wir nun begannen, das eigene Verhältnis zu den Dingen ins Werk zu setzen“, so der Wortlaut von Henning.

Ausgestattet mit den Erfahrungen einer schwierigen systemischen Umbruchzeit zwischen DDR und der BRD spüre er die Fragilität der sich aktuell quälenden gesellschaftlichen Suche nach den richtigen Wegen – sei es im Sinne von rechts und links oder auch anderen Positionsbestimmungen, so Henning in der Marktkirche. Eines gelte dauerhaft: Die Wirkung des eigenen Tuns muss dazu geeignet sein, die Würde des anderen zu schützen. „Wo diese anhaltend beschädigt wird, kann sich kein gutes Klima entfalten. Genau das verspürten wir aktuell in den verhärteten politischen Thüringer Auseinandersetzungen, die mehr als vier Monate nach der zurückliegenden Landtagswahl gerade mal auf dem Weg zu einer Regierung sind.“ Henning wünschte sich in Hannover den Beginn eines Frühlings in der Gesprächskultur. Worauf es ankomme, sei das stetige angestrengte Bemühen um Echtheit und Wahrhaftigkeit und nicht das Festhalten an der einmal erhaltenen Antwort. In Thüringen habe der Wähler die politischen Parteien in ein Dilemma geführt, das sich auch anderenorts wiederholen könnte. „So bequem das Festhalten an den über Jahrzehnte eingeübten Weltbildern auch ist, so lässt es sich mit Händen greifen, dass diese nicht mehr funktionieren.“

Aktive Zurückweisung jedweder Gewalt

Für die Zukunft wünschte er sich mehr Souveränität in den Grundfesten des Geistes und ein größeres Zurücktreten aller Parteilichkeit in den privaten Hintergrund. „Wir müssen aufnahmefähig bleiben für den Geist der Wahrheit und der Liebe – und dies auch bei der vielfachen Nachvollziehbarkeit der einen oder anderen schwierigen Sachfrage des Alltags.“ Alle politischen Grundpositionen seien letztendlich verdichtete Bilder, die erklären sollen. „Wahr sind sie nur dann, wenn sie im Sinne einer Harmonisierung des eigenen Lebens mit der uns umgebenden Welt versöhnen und ausgleichen.“

Henning verwies auf schleichende Verrohung. Rechte Gewalt und Antisemitismus seien die nicht zu übersehenden Ausdrucksformen eine unsere gesamte zivilisierte Kultur bedrohende Brutalisierung. Doch auch die jüngsten Ereignisse des NSU-Terrors, der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke, der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle, die Ermordung der Opfer von Hanau oder auch die Zunahme täglicher Verrohungsgeschehnisse in Sprache und unterschiedlichster Ausgrenzung seien nicht zu übersehende Zeichen einer Entwicklung, die unannehmbar seien. Henning warb für die positive Umkehrung, für aktive Zurückweisung von Gewalt und wünschte unter Applaus Erfolg in der Vermittlung eines Menschenbildes, das den Glauben an das Gute und Humane nicht aufgibt.