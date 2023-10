Für Großereignis im Eichsfeld werden Gastronomen gesucht

Eichsfeld. Der Deutsche Wandertag steht dem Eichsfeld bevor. Wie die rund 30.000 erwarteten Gäste kulinarisch verwöhnt werden können, darum geht es bei einem Treffen am kommenden Montag.

Im September 2024 werden bis 30.000 begeisterte Wanderfreunde im Eichsfeld zum 122. Deutschen Wandertag erwartet. „Wir möchten sicherstellen, dass sie sich hier rundum wohlfühlen und bestens versorgt werden“, sagt Herta Gerlach vom Wandertagsbüro in der Wilhelmstraße. „Um unseren Gästen auch ein herausragendes kulinarisches Erlebnis bieten zu können, benötigen wir wertvolle Unterstützung.“

Das Projektteam Deutscher Wandertag 2024 ruft daher alle gastronomischen Betriebe auf, sich aktiv an diesem bevorstehenden Großereignis zu beteiligen. Darum sind alle Gastronomen aus der Region zur Auftaktveranstaltung eingeladen. Sie findet am kommenden Montag, 9. Oktober, ab 11 Uhr im Hotel Keppler’s Eck in Wingerode statt.

Dabei erhalten die Gastronomen eine umfassende Vorstellung des Deutschen Wandertags und erfahren, wie sie aktiv daran teilnehmen können. „Es bietet sich die ideale Gelegenheit, alle offenen Fragen zu klären und sich optimal auf dieses bedeutende Ereignis vorzubereiten“, sagt Herta Gerlach. „Wir freuen uns auf die Unterstützung.“

Um die Veranstaltung besser planen zu können, bittet das Team sich bis Sonntag per E-Mail an orga@dwt2024.de oder telefonisch bis Freitag unter 03606 / 67 74 52 anzumelden.