Fund in Etzelsbach gibt Rätsel auf

Etzelsbach. Gemeinde bittet um Hilfe, wie ein Marienbild aus Frankreich auf dem Dachboden kam.

Nun ist Advent, die stille Zeit. Viele Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten werden winterfest gemacht, was man von Etzelsbach nicht sagen kann.

Die Kapelle ist tagsüber offen, und die Gebetslichter zeigen, wie viele Menschen die Muttergottes besuchen, um zu bitten oder zu danken. „Durch den freiwilligen Einsatz von ehrenamtlichen Helfern aus Steinbach ist das Gelände immer ordentlich, das ist nicht selbstverständlich“, sagt Organistin Christel Kinzel.

Gedanke drängt sich auf, dass das Bild aus Frankreich stammt

Einer dieser Helfer, Ulrich Osburg, ist täglich mit seinem vierbeinigen Begleiter anzutreffen. Er fasste auch tüchtig zu, als durch den Sturmschaden der Dachboden des Nebengebäudes ausgeräumt werden musste. Dabei fand er ein schlichtes Bild, das eine Muttergottesfigur zeigt. Auf dem Sockel ist die Inschrift: N. D. de Montligeon.

Beim Lesen drängte sich der Gedanke auf, dass es sich um ein Bild aus Frankreich handelt. „Ein Lob auf die Technik, denn das Internet brachte Klarheit zu dem Fund“, sagt Christel Kinzel. Es handelt sich um die Darstellung vom Gnadenbild des großen Wallfahrtsortes La Chapelle-Montligeon in der Normandie in Frankreich.

Welche Geschichte hat dieses Bild, wie kam es hierher? Brachte es in den 1940er Jahren ein französischer Kriegsgefangener mit, oder war es ein deutscher Soldat, welcher der Muttergottes dankte, weil er lebend aus der Kriegshölle heimkehren durfte? „Vielleicht kann jemand die Frage lösen“, bittet Christel Kinzel um Hinweise. „Am Ende des Jahres sei auf jeden Fall allen ehrenamtlichen Helfern, den Küstern, den Familien, die die Kapelle reinigen und für Blumen sorgen, und allen fleißigen Helfern aus Steinbach gedankt, die sich selbstverständlich einbringen“, ist Kinzel voll des Lobes.

Der Einsatz der jungen Männer sei besonders zu erwähnen, die vor und nach den Wallfahrtsgottesdiensten das Altarpodium auf- und abbauten. Auch deren Kinder seien schon mit bei der Sache. „Auch das ist Gottesdienst.“ Nicht zu vergessen seien die Spender der wunderschönen Blumengestecke im Lauf des Jahres und zu den Wallfahrten. Jeder auch nicht von anderen gesehene Dienst zähle vor Gott, so Kinzel. „Herzlichen Dank auch den Gruppen aus den Kirchorten, die sich bereiterklärten, die Vespern zu gestalten, und die Andachtsbesucher durch die Vielseitigkeit erfreuten. Gottes Segen und die Fürsprache unserer Mutter Maria ist jedem gewiss. So gehen wir getrost in die dunkle Jahreszeit. Wie hell es zwischenmenschlich ist und wird, liegt auch an jedem von uns.“