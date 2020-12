Funkelndes aus dem Eichsfeld

Worbis/Wien. Die erste Thüringer Fabrik für Christbaumschmuck wird vor 180 Jahren in Worbis gegründet. Am Anfang entstehen Kleine Figuren aus Papier und Watte

Lange, bevor silberne und bunte Glaskugeln aus dem Thüringer Wald die Weihnachtsstuben in aller Welt eroberten, wurde bereits Christbaumschmuck gewerblich im Eichsfeld hergestellt. Der Worbiser Franz Weinrich gründete nämlich im Jahr 1840 eine Fabrik, in der zunächst Christbaumschmuck aus Watte und Papier gefertigt wurde. Später kam sogar eine Filiale in Wien hinzu.