Fußgänger im Eichsfeld von Lkw erfasst und schwer verletzt

Zu einem Unfall auf dem Adenauerring in Duderstadt laufen noch die polizeilichen Ermittlungen. (Symbolfoto)

Duderstadt. Ein Lkw erfasste am Donnerstag einen 52-Jährigen Fußgänger in Duderstadt. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu.

Bei einem Unfall in Duderstadt ist am Mittwoch gegen 11.35 Uhr ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte ein Lkw beim Abbiegen von einem Großraumparkpatz auf den Adenauerring den Fußgänger aus noch ungeklärten Gründen erfasst, als der Mann gerade die Straße überquerte. Der 52-Jährige stürzte mit seinem Rollator und zog sich schwere Verletzung zu.