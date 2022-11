Retter brachten die 56-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Fußgängerin wird in Bischofferode schwer verletzt

Bischofferode. Als sie eine Straße in der Thomas-Müntzer-Siedlung überqueren wollte, wurde die 56-Jährige von einem Auto erfasst.

Zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger ist es am Montagabend (14.11.2022) in Bischofferode gekommen. Eine 56-jährige Fußgängerin lief laut Polizei in der Siedlung Thomas-Müntzer über die Straße und wurde dort von einem Auto erfasst.

Die schwerverletzte Frau sei per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie hoch der Schaden am Auto des 52-jährigen Fahrers ausfiel, nannte die Polizei nicht. Zum Unfallhergang wird nun ermittelt.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.