Gabentisch für schwerkranke Kinder steht in Leinefelde

Eichsfeld. Eichsfelder können bei Aktion für leuchtende Kinderaugen sorgen.

Seit vielen Jahren engagiert sich Heike Büchner im Vorstand des Vereins Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen. Der Verein betreibt das Elternhaus, in dem Familien schwerkranker Kinder kostenfrei wohnen können, solange ihr Kind in der Klinik stationär behandelt wird.

„Der Verein und das Elternhaus finanzieren sich vorwiegend aus Spenden“, erzählt Heike Büchner, dies sich seit Jahren als Eichsfelderin im niedersächsischen Verein engagiert. Zum einen weiß sie aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, Weihnachten und Silvester in der Klinik zu verbringen. Zum anderen möchte sie helfen, den Familien in der anstrengenden Zeit ein wenig Licht und Abwechslung in den Alltag zu zaubern. „Es sind viele Familien aus unserem Landkreis in Göttingen. Kinder die in unserem Klinikum nicht mehr behandelt werden können, werden nach Göttingen geschickt“, so Büchner.

Und jetzt zur Weihnachtszeit möchten die Mitglieder des Vereins den schwerkranken Mädchen und Jungen besondere Geschenke zukommen lassen. Froh ist Heike Büchner, dass sie mit dem Geschäft „Spielwaren mit Herz“ in Leinefelde für diese Aktion einen Partner im Landkreis gefunden hat. Zu finden ist dort ein sogenannter „Lichtblick-Gabentisch“. Auf diesem finden sich die Wunschartikel der kranken Kinder, die durch jeden Eichsfelder gekauft werden können. Außerdem bestehe die Möglichkeit, herzförmige Gutscheine im Wert von 5, 10 oder 20 Euro zu kaufen, um weitere Artikel zu erwerben.

„Somit können über das Jahr verteilt weitere Wünsche der Kinder erfüllt werden. Jede Unterstützung ist willkommen, bringt weihnachtlichen Zauber in die Kinderaugen und lässt für einen Moment die schwere Krankheit vergessen. Wer helfen will und nicht extra nach Leinefelde fahren möchte, kann sich gerne persönlich bei mir melden“, so Heike Büchner.

Kontakt-Telefon: 0152/ 05 41 07 34