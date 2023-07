„Gänseliesel“-Brunnen in Göttingen samt Umfeld beschmiert

Göttingen. Der Vorplatz des Göttinger Wahrzeichens in der Innenstadt wurde beschmiert. Der „Gänseliesel“-Brunnen ist ein beliebter Treffpunkt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag den Göttinger „Gänseliesel“-Brunnen mit Stacheldraht umzäunt und das Brunnenwasser rot eingefärbt. Der Vorplatz rund um das Wahrzeichen wurde an mehreren Stellen in schwarzer Farbe mit den Worten „600 Tote im Mittelmeer“ und „Blut an Europas Händen“ beschmiert. Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Das Staatsschutzkommissariat ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.