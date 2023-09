Garage brennt in Eichsfelder Nachbarlandkreis: 70.000 Euro Sachschaden

Mehrere Feuerwehren waren am Montag beim Garagenbrand an der Eichsfelder Landkreisgrenze im Einsatz. (Symbolfoto)

Eschwege. Ein Bewohner wurde beim Garagenbrand in Oberrieden im Werra-Meißner-Kreis verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kein Einfamilienhaus, sondern eine Garage hat am späten Montagabend in der Straße „An der Liete“ in Oberrieden gebrannt. Das führte zunächst bei Feuerwehr und Polizei für Erleichterung. Im Einsatz waren Polizei und der Feuerwehr aus Bad Sooden-Allendorf, Oberrieden und Ellershausen. Den Brand bekämpften sie mit etwa 50 Einsatzkräften.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die Bewohner des Anwesens durch laute Knallgeräusche geweckt worden, worauf das Feuer entdeckt wurde. Der 49-jährige Eigentümer versuchte zunächst, das Feuer mit einem Wasserschlauchs zu löschen, während seine 44-jährige Frau die Feuerwehr alarmierte. Mit Unterstützung eines Nachbarn gelang es, die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu bringen.

Bei den Löscharbeiten verletzte sich der 49-Jährige – er erlitt Verbrennungen an den Armen, so dass er in ein Klinikum gebracht wurde. Den Sachschaden, den das feuer angerichtet hat, schätzt die Polizei in Eschwege auf 70.000 Euro. Neben dem Inventar - darunter auch ein Pkw – wurden auch die hintere Fassade sowie die Terrasse beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.