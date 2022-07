Gartenkonzert in der Heiligenstädter Stadtbibliothek

Heiligenstadt. Ab 10 Uhr am Samstag sind die Gäste willkommen.

Die Stadtbibliothek lädt am Samstag, 2. Juli, von 10 bis 13 Uhr zum Stöbern und Ausleihen ein. Im Rahmen der Öffnung wird ab 10.30 Uhr zu einem kleinen Gartenkonzert der Eichsfelder Musikschule eingeladen. Erklingen werden die Instrumente, die im Rahmen der samstäglichen Veranstaltungsreihe in der Bibliothek in den vergangenen Wochen vorgestellt wurden. Mit dem Konzert verabschieden sich die Künstler der Musikschule in die Sommerpause.