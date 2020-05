Gartenlaube in Heiligenstadt steht in Flammen

Gartenlaube in Heiligenstadt steht in Flammen

Derzeit steht ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage in der Flinsberger Straße in Flammen. Die Feuerwehr ist derzeit noch im Einsatz.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus bereits vollständig in Flammen. Verletzte gibt es nach bisherigem Erkenntnisstand keine.

Der Schaden wird von der Polizei auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Zur Ursache des Brandes gibt es noch keine Aussagen.

