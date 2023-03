Geänderte Busfahrzeiten und Haltestellenverlegung im Eichsfeld

Aufgrund einer gesperrten Straße können in Leinefelde einzelne Haltestellen nicht angefahren werden.

Eichsfeld. Wegen Bauarbeiten können einige Haltestellen in Leinefelde nicht angefahren werden. Zudem wird in Küllstedt die Abfahrtszeit einer Buslinie verschoben.

Für die Buslinien 7 und 40 gelten ab Montag, 13. März, geänderte Fahrtzeiten. Auf der Linie 7 Richtung Heiligenstadt wird die Abfahrtszeit in Küllstedt von 6.01 Uhr auf 6.11 Uhr verschoben. Da in Leinefelde die Beethovenstraße gesperrt wird, kommt es auch auf der Stadtbus-Linie 40 zu geänderten Fahrzeiten, heißt es in einer Mitteilung der Eichsfeldwerke. Außerdem können die Bushaltestellen „Bonifatiusplatz“, „Herderstraße“ und „Beethovenstraße“ nicht bedient werden. Alternativ würden die Haltestellen „Lisztstraße“ und „Goethestraße“ bedient, heißt es abschließend.

Weitere Informationen unter Tel.: 03605/515253 und www.eichsfeldwerke.de/bus/fahrinfo/fahrplaene/oder über die App „EW Businfo“