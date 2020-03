Gebündelte Schlagkraft bei Waldbränden, Unwettern und Großfeuern

Schnell, effektiv und verlässlich – diese drei Worte umreißen, was sich im Moment in Sachen Feuerwehr-Einsatzbereitschaft in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hanstein-Rusteberg neu formt. „Ein nagelneues Feuerwehrkonzept“, bringt es Ricardo Jecht von der Wehr Arenshausen auf den Punkt. Bislang hat es in der VG eine Tageseinsatzgruppe gegeben, die von sieben der 14 Dörfern gestellt wurde. Auch das war bislang im Eichsfeld schon einzigartig. „2009 hat sie Bernd Hollenbach aus der Taufe gehoben“, erklärt Jecht. Damit sollte die Einsatzbereitschaft in der Woche sichergestellt werden. Aber die Wehren im Kreis bekommen es zunehmend mit Waldbränden und Unwettern zu tun. Also setzte sich Ricardo Jecht im Juni 2019 hin und nahm sich das Konzept der Tageseinsatzgruppe noch einmal her.

Die Wehren behalten ihre Eigenständigkeit

Das Ergebnis seiner Analysen lautet nun, dass sich die VG technisch und personell neu aufstellen müsse. Gemeinsam mit der Verwaltung und den einzelnen Gemeinden hat es in den vergangenen Monaten zahlreiche Beratungen gegeben. Die Linie ist nun klar. Es wird ein Zweckverband der 14 Wehren gegründet. „Aber kein Feuerwehrverband, in dem sich die Wehren zu einer zusammenschließen. Jede Wehr bleibt eigenständig“, erklärt Jecht. „Die Eigenständigkeit aufzugeben ist auch nicht erforderlich“, nickt VG-Chef Falko Degenhardt. Aber nun sollen statt sieben alle 14 Gemeinden eng zusammenarbeiten. 285 aktive Einsatzkräfte gibt es insgesamt. „Wir haben vier Fachgruppen gegründet: Waldbrand, Unwetter, Atemschutz und Führungsunterstützung“, so Jecht. „Jede mit einem Leiter und einem Stellvertreter.“ Bei der Besetzung dieser Aufgaben hat man darauf geachtet, dass alle Bereiche der VG abgedeckt sind und sich die Last auf viele Schultern verteilt.

Probealarm zur denkbar ungünstigsten Zeit

In Vorbereitung des neuen Konzeptes sei auch der Bestand an Personal und Ausrüstung genau analysiert werden. Es ging darum herauszufinden, wo Ausbildungsbedarf herrscht und wo noch Technik gebraucht wird. „Beispielsweise wollen wir erreichen, dass in jeder einzelnen der 14 Wehren die Grundausstattung Waldbrand da ist“, sagt Jecht. Im Bereich Atemschutz habe man die sechs stärksten Wehren zusammengezogen. Allein ein unangekündigter Probealarm an einem Wochentag zur denkbar ungünstigsten Zeit, 13.40 Uhr, habe Erstaunliches gezeigt. „Wir haben 20 Atemschutzgeräteträger beisammen gehabt.“ Das sei im ländlichen Bereich mit geringer Arbeitslosigkeit und vielen Pendlern so nicht zu erwarten gewesen.

Trennlinie an der Bundesstraße 80

Eingeteilt haben die Feuerwehrleute die VG nun in einen nördlichen und einen südlichen Bereich, die Trennlinie ist die Bundesstraße 80. „Nehmen wir an, bei Fretterode im Süden gibt es einen Waldbrand. Nach der Ausrückeordnung werden die benachbarten Wehren mit alarmiert. Bei der Nachforderung aber funktioniert es achsenverkehrt: Die nördlichen Kameraden sind dran, die anderen Wehren im Süden stellen den Grundschutz sicher.“ All diese Pläne seien bereits mit der Rettungsleitstelle durchgeprobt worden. „Es funktioniert“, so Jecht. Auch ein Sandsackdepot soll eingerichtet werden, ein Standort ist gefunden.

Doch all das muss auch finanziell unterlegt sein. Derzeit sind in fast allen Orten in den Gemeinderäten die entsprechenden Beschlüsse gefasst worden, einen jährlichen Anteil in einen gemeinsamen Topf einzuzahlen und Teil des Zweckverbandes zu werden. Diesen Topf gab es schon bei den sieben Gemeinden der Tageseinsatzgruppe. „Sie lassen ihren Anteil sozusagen als Startkapital drin“, erklärt Degenhardt. In der Verwaltung sitzt man noch an der Erarbeitung einer gemeinsamen Satzung. Wenn alle Beschlüsse durch sind, muss nur noch die Kommunalaufsicht des Landkreises der Zweckvereinbarung zustimmen. Ricardo Jecht hat den 1. Juni als Startschuss angepeilt.