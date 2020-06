Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedanken zur Corona-Krise

Zu sehen ist ein Krankenbett auf einer Intensivstation. Daneben der Text: „Mich persönlich bewegt an diesem Bild, wie viele Menschen gerade in so einem Bett liegen und um ihr Leben kämpfen.“ Und eine andere Schülerin schreibt sinngemäß: Ich verbinde mit diesem Bild all die Menschen in den Krankenhäusern, auf die wir uns gerade verlassen können. Das sind Menschen, die unseren Alltag sichern.

Schulseelsorger möchte mit der Aktion Mut machen für die Zeit nach der Epidemie

Mit den unterschiedlichsten Bildern verbinden die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse des St.-Elisabeth-Gymnasiums in Heilbad Heiligenstadt die derzeitige Corona-Krise. Ihre Lehrerin, Beatrix Neuhauß, hatte sie vor einiger Zeit im Rahmen des Medienkundeunterrichtes dazu aufgefordert, ihre Gedanken in eine digitale Form zu bringen. Daraus sind ganz unterschiedliche Bilder entstanden, die derzeit in der St.-Ägidien-Kirche in Heiligenstadt ausgestellt sind.

Schulseelsorger Pfarrer Markus Könen rief über die Schulhomepage die Aktion „Für das, was kommt!“ aus. „Diese Aktion möchte allen Mut machen auf eine Zeit danach zu schauen, in der zusammen das Erreichte als großes und wundervolles Geschenk dankbar betrachten werden kann. Denn es wird etwas kommen.

„Eine neue Zeit, eine neue Form des Miteinanders, eine neue Form vielleicht sogar von Schule“, sagt Könen.

Deswegen schreibt ein Schüler neben einem Bild von leeren Nudelregalen: „Dieses Bild schockiert mich immer wieder, wenn ich es sehe, denn es zeigt, wie idiotisch und ohne Rücksicht Menschen gehandelt haben.“

Für das, was kommt, brauche man die gemeinsam gemachten Erfahrungen und Erinnerungen, weil, so ein weiterer Schüler: „Diese Zeit werde ich nicht vergessen!“.

Bei der Betrachtung der Bilder ist jeder herzlich eingeladen, seine ganz eigenen Bilder und Gedanken zu entwerfen, so Markus Könen.