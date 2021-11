Gefährliche Zeiten

Sigrid Aschoff weiß um Tücken und Fettnäpfe im Advent

Am Wochenende ist es endlich soweit: Sonntag ist der erste Advent. Doch schon jetzt haben viele Häuser ein Festkleid angelegt, strahlen im Glanz unzähliger Lichter. Da leuchtet und funkelt es auch in schwindelerregender Höhe. Ich frage mich, welche akrobatische Meisterleistung der Installateur wohl vollbracht hat, um dort hinzukommen und wie waghalsig das Unterfangen war. Und noch ist ja nicht alles dekoriert.

Es steht uns also eine Zeit bevor, die nicht ganz ungefährlich sein dürfte. Da lauert manche Tücke und das eine oder andere Fettnäpfchen. Was die Tücken angeht, sind es unter anderem die Plätzchen, die man im Backofen keinesfalls vergessen sollte. Nicht umsonst gibt es im Netz seitenweise Tipps zur Versorgung kleiner Brandwunden. Derweil ist es auch nicht ratsam, das Haustier allein im Wohnzimmer zu lassen, wenn man es sich mit vielen brennenden Kerzen so richtig gemütlich gemacht. Zudem erscheint es ratsam, sein Gedächtnis zu bemühen, wenn mit Freunden gewichtelt wird. Das Wichtelchen soll ja etwas sein, was man unbedingt loswerden will. Dumm nur, wenn man vergessen hat, dass es sich um das Geburtstagsgeschenk der besten Freundin handelt, die natürlich mitwichtelt.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Man muss sich schon etwas Mühe geben, wenn man gesund und fröhlich durch diese Zeit kommen will.