Gefahrguttransporter umgekippt: Autobahn voll gesperrt

Münden-Hedemünden. Die A7 ist kurz nach der Anschlusstelle Hannoversch Münden-Hedemünden am Freitagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt worden, nachdem hier ein Gefahrguttransporter umgekippt war.

Der Tanklaster mit Gefahrgut an Bord war am Freitagmorgen auf der A7 in Richtung Hannover unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache kurz hinter der Anschlussstelle Hannoversch Münden-Hedemünden (Landkreis Göttingen) auf die Seite kippte. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer dabei verletzt. Da sein Sattelzug als Gefahrguttransporter gekennzeichnet war, wurde die A7 vorsichtshalber in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Inzwischen ist den Rettungskräften bekannt, dass es sich bei dem transportierten Stoff um gelösten Kalk handelt, von dem nach derzeitigem Stand keine Gefahr ausgeht. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Süden wurde deshalb wieder aufgehoben. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Hannover wird sich hingegen noch mehrere Stunden hinziehen, da der Sattelzug wieder aufgerichtet werden muss.

