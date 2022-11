Geflügelzüchter stellen in Heyerode aus

Heyerode. Schautüren öffnen sich am Samstag in Sonntag.

Die Geflügelzüchter des Kreisverbandes Mühlhausen geben sich am Wochenende in Heyerode ein Stelldichein. Der dortige Verein für Rassegeflügelzucht ist Gastgeber der Kreisverbands- und Kreisjugendschau. Vorgestellt werden insgesamt 561 Tiere, vom Wassergeflügel, über Hühner und Wachteln bis hin zu Tauben. „Die Schau ist Gelegenheit, den Stand der Rassegeflügelzucht und unser schönes Hobby zu präsentieren“, sagt Stephan Henning, Vorsitzender des gastgebenden Vereins. Dabei handelt es sich gleichzeitig um die 4. Südeichsfeldschau in der Festhalle „Heyeröder Hafen“. Die Schau öffnet ihre Türen am Samstag, 19. November, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 20. November, von 10 bis 16 Uhr.