Geführte Wanderung mit dem Wildkatzenforscher in Hütscheroda

Hütscheroda. Interessantes über die scheuen Waldbewohner.

Das Wildkatzendorf lädt am kommenden Sonntag zu einer geführten Wanderung mit dem Wildkatzenforscher Thomas Mölich ein. „Gemeinsam wollen wir uns den Lebensraum unserer Wildkatzen hier im Hainich anschauen, dabei viel Spannendes über die scheuen Waldbewohner lernen und natürlich auch gemeinsam Spaß im Wald haben“, erläutert Thomas Mölich, Leiter des Rettungsnetzes Wildkatze beim Landesverband Thüringen des Bundes für Umwelt und Naturschutz. Treffpunkt ist an diesem Tag um 10.30 Uhr an der Wildkatzenscheune in Hütscheroda, Schlossstraße 4.

Die Tour dauert eineinhalb bis zwei Stunden und richtet sich an alle großen und kleinen Katzenfans. Im Anschluss an die Wanderung können die Teilnehmer die Bewohner des Wildkatzendorfes bei der moderierten Schaufütterung erleben. Die Veranstaltung ist auch für Familien mit Kindern geeignet allerdings nicht barrierefrei. Anmeldungen werden bis Samstag, 9. Juli, im Wildkatzendorf telefonisch unter der Rufnummer 036254/865180 oder per Email unterinfo@wildkatzendorf.de entgegengenommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Das Wildkatzendorf ist in der Hauptsaison täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.