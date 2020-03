Geisleden. Nach dem Beschluss einer Satzung wurde der Seniorenverein Geisleden am 30. März 1990 unter der Nummer 1 in das Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geisleder Senioren blicken auf 30 Jahre zurück

Am 15. Februar 1990 trafen sich die Mitglieder der ehemaligen Volkssolidarität aus Geisleden auf dem Saal der Gaststätte „Zur Linde“. 129 Bürgerinnen und Bürger von ihnen erklärten sich bereit, einem neu gegründeten Seniorenverein beizutreten. Nach der Wahl des ersten Vorstandes und dem Beschluss einer Satzung wurde der Verein am 30. März 1990 unter der Nummer 1 in das Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen.

Erste Vereinsvorsitzende wurde Anni Hentrich, die das Amt sechs Jahre ausübte. Es folgten ihr im Amt für sechs Jahre Heinz Meyer, für zwölf Jahre Klaus Nußbaum und ab 2016 der jetzige Vorsitzender Josef Fütterer. So konnte der Seniorenverein nun zu seinem 30-jährigen Jubiläum genau auf den Tag einladen. Der Vorsitzende Fütterer begrüßte auf dem Saal der Gaststätte über 100 Mitglieder. Eine besondere Freude war es ihm, dass ein Bild mit ihm und den ehemaligen drei Vorsitzenden des Vereins entstand.

Josef Fütterer nutzte die Gelegenheit, nach dem traditionellen monatlichen Geburtstagsständchen und der Ehrung der Verstorbenen einen kleinen Rückblick auf die 30-jährige Vereinsgeschichte zu halten. So berichtete er zum Beispiel über die monatlichen Vereinsnachmittage mit interessanten Vorträgen aus der Ortsgeschichte, Diavorträge oder auch nützliche Vorträge zur Ersten Hilfe, Betreuung und zum Vererben. Große Begeisterung löste auch der Nachmittag mit dem Reisebericht „Mit 80 Jahren um die Welt“ von Ernst Siebert aus.

Natürlich standen die vielen Reisen des Vereins im Mittelpunkt seiner Ausführungen. So fuhren die Senioren im vergangenen Jahr unter anderem nach Breslau und in das Riesengebirge. Zum Jubiläum begrüßten die Mitglieder auch Vertreter aller anderen Vereine der Gemeinde. Grußworte übermittelten Pfarrer Dräger und die Bürgermeisterin Marion Frant. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Blaskapelle Geisleden und der Geisledener Chor „Piano“. Der Seniorenverein blickt optimistisch auf die nächsten 30 Jahre.