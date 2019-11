Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld für Kindergärten und mehr Schulsozialarbeiter

In der DRK-Kindertagesstätte in Uder wurde es brenzlich. Ihr sollte die Betriebserlaubnis für 15 Plätze entzogen werden. Denn das neue Kita-Gesetz sieht nicht mehr nur 2,5 Quadratmeter für Kinder unter drei Jahren vor, sondern nun 5. Das ärgert die Vorsitzende des Eichsfelder Jugendhilfeausschusses, Petra Stubenitzki, weil das Land Gesetze erlasse, ohne den Kommunen die Möglichkeit zu geben, sich rechtzeitig um Fördermittel zu bemühen.

Eigentlich ist in Uder ein großer Anbau geplant. 1 Million Euro werden dafür benötigt. Nun gibt es immerhin 93.357 Euro vom Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung. Die Betriebserlaubnis für die 15 Plätze kann so bis zum Sommer 2020 verlängert und kein Kind muss nach Hause geschickt werden. „Ein großes Glück“, freute sich Petra Stubenitzki. In Uder ist nun erst einmal die Errichtung eines offenen Spielhauses geplant. Der Anbau ist nicht Teil der Finanzierung.

Drei Kindergärten eine Förderung zugesagt

Im Rahmen des Bundesprogramms stellt der Freistaat Thüringen im Jahr 2020 Landesmittel in Höhe von 5 Millionen Euro zur Verfügung. Für den Landkreis Eichsfeld gibt es anteilig insgesamt 254.612 Euro. Die Antragsfrist war knapp, alle Einrichtungen wurden angeschrieben. Sie sollten sich positionieren, eine formlose Anmeldung von Mitteln und das entsprechende Bauvorhaben sollten im Antrag enthalten sein. Fünf Anträge gingen ein.

Dann wurde eine Prioritätenliste erstellt. Die Kategorien: Abschluss des Bauvorhabens im Jahr 2021, Erhalt einer Förderung aus dem letzten Bundes- oder Landesprogramm, hoher Bedarf an Betreuungsplätzen, Plätze, die sonst wegfallen würden und es wurden keine Anträge berücksichtigt, die unter einer Antragssumme von 80.000 Euro brutto lagen.

Der Jugendhilfeausschuss hat nun in seiner jüngsten Sitzung drei Kindergärten eine Förderung zugesagt. So bekommen neben dem Friedrich-Fröbel-Kindergarten in Uder auch der Kindergarten St. Josef in Kallmerode 93.357 Euro und der Kindergarten Bummi in Dingelstädt 67.896 Euro.

Landkreis unterstützt Einsatz der Schulsozialarbeiter

Weiterhin ging es im Ausschuss um die Schulsozialarbeit an den Eichsfelder Schulen. Petra Stubenitzki freute sich, als der Landkreis im vergangenen Jahr 260.000 Euro dafür bereitstellte, weil es damals keine Mittel vom Land gab. Nun ist aber schon das zweite Landesprogramm aktiv. 411.057 Euro kommen für die Schulsozialarbeit also vom Land dazu.

Der Landkreis unterstützt weiterhin und so können nun an insgesamt sechs Schulen Schulsozialarbeiter in Vollzeit und an vier Schulen solche für ungefähr 30 Wochenstunden eingestellt werden. Auch eine Springer-Stelle in Vollzeit wurde geschaffen, um der drängendsten Probleme Herr werden zu können. Die Schulsozialarbeiter sind nun auch in Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien und Berufsschulen aktiv.

Die Auswahl der Schulen erfolgte nach der Anzahl an unentschuldigten Fehltagen, an Verlängerern, an Schülern mit Förderschwerpunkten, an Schülern mit Migrationshintergrund sowie an der Gesamtzahl der Schüler.

Nun brauche das Ganze aber natürlich noch Leben. „Wenn das Geld Anfang kommenden Jahres da ist, schreiben wir sofort aus“, sagt Petra Stubenitzki. „Wir brauchen Menschen.“ So gilt also der Aufruf an die Bevölkerung, sich umzuhören, es weiterzusagen. Interessierte können sich gern bei den Trägern, der Villa Lampe und dem Landkreis, melden.