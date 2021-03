„Geld kann man nicht vergraben“

Es dränge ihn regelrecht, so Landrat Werner Henning (CDU), auf die von Heinz Funke (SPD) „mitgeteilten und genügsam klingenden Lebenseinsichten“ in Sachen Greensill Bank einige Dinge „in seine neuheimatliche Klause im Hainleitewald von Friedrichsrode hinüberzurufen.“ Erstens, so Henning, könne man Geld nicht vergraben, sondern es müsse nach einer verantwortbaren Chancen-Risiken-Abwägung bewirtschaftet werden. Dabei gebe es keine Garantie auf Erfolg. Zweitens habe der Landkreis über derartige Geldanlagen in den zurückliegenden Jahren fünf Millionen Euro erwirtschaftet. Jetzt seien zwei im Risiko. „Drittens: Geld bewirtschaften können nur jene, die zuvor welches verdient haben“, betont Henning. „Beständige Neinsager haben hieran keinen Anteil. Sie tönen nur einsam aus der Ferne.“ Noch ist in der Schwebe ob die Geldanlage bei der Greensill Bank AG wirklich verloren ist.