Gemeinsam in Heiligenstadt die Pubertät entdecken

Ein gemeinsames Wochenende für Mütter und Töchter wird von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Juli, im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus (MCH) angeboten. Das Motto lautet: „Dem Geheimnis meines Körper auf der Spur“. Anschaulich und altersgerecht können die Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren die körperlichen Entwicklungen in der Pubertät entdecken. Für die Mütter besteht Raum zum Erfahrungsaustausch und zu Gesprächen rund um das Thema Pubertät. Außerdem erhalten Mutter und Tochter jeweils jede Menge Zeit, ihre gemeinsame Beziehung zu stärken und neu zu beleben. Der Kurs beginnt am Freitag, 3. Juli, um 18 Uhr und endet am Sonntag, 5. Juli, gegen 13 Uhr, im MCH in der Heiligenstädter Lindenallee.

Anmeldung und Informationen unter: erwachsenenseelsorge@ bistum-erfurt.de oder 0361/65 72 314. Teilnehmerinnen zahlen pro Frau 60/70/80 Euro und pro Kind 20 Euro.