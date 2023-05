Gemeinsame Zeit für Großeltern und Enkel im Eichsfeld

Dingelstädt. Oma und Opa sind wichtige Stützen im Familienleben, vor allem für Kinder. Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt gibt Großeltern und Enkeln Raum für gemeinsame Zeit.

Großeltern spielen im Leben der Enkel eine wichtige Rolle. Die Kleinen finden es wunderbar, dass Oma und Opa viel Zeit und Verständnis für sie aufbringen. Unverzichtbar sind sie auch für den Erhalt von Familientraditionen und die Vermittlung des Glaubens.

In einem Kurs des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt sind Großeltern und ihre Enkel am Donnerstag, 25. Mai, eingeladen, bei Musik, Geschichten und kreativen Aktionen miteinander Zeit zu verbringen. Beginn ist um 16 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 7 Euro für Erwachsene und 4 Euro pro Kind.

Anmeldung unter der Telefonnummer: 036075/690072 oder per E-Mail unter familienzentrum@kerbscher-berg.de