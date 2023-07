Gemüse-Diebe im Eichsfeld unterwegs

Kallmerode. Im Eichsfeld sind Gemüse-Diebe unterwegs. Zuletzt bedienten sie sich an erntereifen Zwiebeln.

In Kallmerode im Eichsfeld haben Diebe in den vergangenen Tagen Zwiebeln aus einem Beet gestohlen. Zuvor verschwand bereits vom gleichen Grundstück anderes, erntereifes Gemüse. Es ist nicht bekannt, wer sich an dem Gemüse bedient, so die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

