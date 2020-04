Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Genussbus-Tour fällt Freitag aus

Der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld (HVE) hat sich zum Schutz aller Beteiligten dazu entschlossen, auf die Empfehlungen der Bundesregierung und die damit verbundenen Einschränkungen in Niedersachsen und Thüringen zu reagieren und verschiedene Veranstaltungen abzusagen beziehungsweise zu verschieben. Die Eichsfelder Genussbus-Tour am 24. April in das Töpferdorf Fredelsloh und anschließendem Gang durch den nahe der Burg Plesse gelegenen Friedwald, sowie die Tour zu den Eichsfeldtagen am 27. Juni nach Obernfeld werden abgesagt.