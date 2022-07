Geplante Veranstaltungen finden in Großbodungen im Freien statt

Großbodungen. Gottesdienst und Konzert zum Posaunenchorjubiläum.

Aufgrund der wieder steigenden Coronazahlen im Landkreis Eichsfeld finden die in der Kirche Großbodungen geplanten Veranstaltungen zum Posaunenchorjubiläum alle draußen auf dem Schlossplatz statt. Dies betrifft das Konzert am Samstag, 2. Juli, um 17 Uhr und auch den Gottesdienst am Sonntag, 3. Juli, um 13.30 Uhr, teilt die Kirchengemeinde mit.