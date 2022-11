Gerd Dudenhöffer, alias Heinz Becker, steht am Freitag in Heiligenstadt auf der Bühne.

Heiligenstadt. Schauspieler präsentiert den zweiten Teil seines Programms „Deja vu“

Nach mehrmaliger coronabedingter Verschiebung gastiert am Freitag, 25. November, der Schauspieler Gerd Dudenhöffer im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Unter dem Titel „Deja vu 2“ präsentiert er den zweiten Teil seines Programms, in dem er wieder in die Figur von Heinz Becker schlüpft. Seit über 30 Jahren spielt Dudenhöffer den realsatirischen, grotesk-authentischen Charakter als personifizierte Karikatur des bornierten, universellen Otto Normalverbrauchers. Beginn ist 20 Uhr, Restkarten sind noch zu haben.