Gernröder Feuerwehr zieht Bilanz

Gernrode. Allein 14 Brandeinsätze in einem Jahr… und zahlreiche Ehrungen stehen an.

Ortsbrandmeister Gerhard Buchardt lud in diesem Jahr die Kameraden der Feuerwehr Corona-bedingt in die größere Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehauses in Gernrode ein. In seiner Rückschau konnte er von den 14 Brand- und 24 Hilfeleistungseinsätzen der 38 Aktiven der Einsatzabteilung im letzten Jahr berichten, aber auch von noch viel mehr Übungsstunden und sonstigen Arbeitseinsätzen. Besondere Vorfreude lag in den vorbereitenden Arbeiten zu dem für das nächste Jahr bestellte neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10.

Höhepunkt des Abends waren die Beförderungen und Auszeichnungen für viele der Kameraden. Karl Seeboth wurde für seine 75-jährige Mitgliedschaft mit dem Großen Brandschutzehrenzeichen am Bande Stufe 3 geehrt. Die Kameraden Gerhard Otto, Harald Klaus und Benno Barthel wurden für 50 Jahre treue Dienste ausgezeichnet. Als Gäste waren der jetzt scheidende Bürgermeister Gerhard Hellrung und der neue Bürgermeister Sebastian Windolph anwesend. Eine der letzten Amtshandlungen von Gerhard Hellrung war die Übergabe eines neuen automatisierten externen Defibrillator AED. Besonders freuten sich die Kameraden, dass dieser auch für Kinder geeignet ist, da in Gernrode ein Kindergarten und eine Grundschule ansässig sind.