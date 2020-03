Wie an diesem Weg sollen auch im Raum Gernrode Baumsetzlinge an Feldwegen gepflanzt werden.

Gernrode. Mit einem ersten Aktionstag am Samstag soll die Pflanzaktion in und um Gernrode starten.

Gernröder pflanzen 1000 Bäume

Nach dem Umwelttag im vergangenen Jahr gibt es eine weitere tolle Aktion. Diese hat sich wiederum der Gernröder Walter Preis einfallen lassen. Unter dem Motto „1000 Bäume für Gernrode“ wird an diesem Samstag um 9 Uhr erstmals zu einer Pflanzaktion eingeladen. „Die Aktion wird sicher viel Arbeit machen, aber den Wohnwert für unsere Gemeinde erhöhen. In Abstimmung mit der Gemeinde wollen wir im Frühjahr an den Feldwegen die Lücken schließen und im Herbst dann auf größeren Flächen den Rest der Bäume pflanzen“, erklärt Initiator Walter Preis hinter seiner zweiten Umweltaktion.

In Vorbereitung auf den Samstag habe man an den Feldwegen 320 Richtpfosten gesetzt, genau dort wo die Setzlinge gepflanzt werden sollen. Laut Preis stehen rund 340 Setzlinge, 200 Baumpfosten und 350 Baumspiralen bereit. Er bittet die Gernröder die die Aktion unterstützen wollen am Samstag Spaten, Vorschlaghammer, Schere, Messer, Zollstock und eventuell Gummiwagen oder Auto mit Anhänger mitzubringen.

In mehreren Gruppen verteile man sich, um an sechs Standorten neue Bäume zu pflanzen. Treffpunkt ist am Samstag bei Walter Preis, Neuerhagen 47, in Gernrode. Die Aktion findet auch bei Regen statt, betont Preis, denn das sei gut für die Setzlinge.