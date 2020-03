Gernröder reden nicht, sie fassen zu – der Umwelt zuliebe

1000 kleine Bäume werden in Gernrode gepflanzt. Und die, die sich da so fleißig ans Werk machen, sind die Gernröder selbst – Kinder und Erwachsene. Am Samstag sind um die 60 Personen unterwegs, um die ersten 342 Bäumchen in den Boden zu bringen. Die Stimmung ist bestens, als sich die Frauen, Männer, Kinder und Jugendlichen am Ortsausgang versammeln - im Gepäck haben sie Spaten und Werkzeug.

Bevor es losgeht, werden die Gruppen eingewiesen. Foto: Sigrid Aschoff

Dass Spitzahorn, Moorbirke, Schwarzerle, Weißdorn, Wildapfel, –kirsche, -birne, Kornelkirsche und Baumhasel von der Baumschule vor Ort sind, Pfosten, Pfähle, Bindfaden und Schutzspirale zur Verfügung stehen, dafür hat Walter Preis gesorgt. Von ihm stammt auch die Idee für das Vorhaben. Wohl wissend, dass die Aktion nicht billig ist, sondern 4000 bis 6000 Euro an Kosten dafür zu Buche schlagen, regt der engagierte Eichsfelder eine Spendenaktion an. Und weder Spender noch Pflanzhelfer muss er lange bitten. Die Gernröder sind ganz angetan von dem Projekt. Unterstützung, sagt Walter Preis, erhalte das Ganze auch von der politischen Gemeinde sowie der Kirchengemeinde und von Wolgart Bienick, der schon seit Jahren Bäume in der Gemarkung angepflanzt hat. Die Abstimmung mit der Agrargenossenschaft funktioniert ebenfalls.

Kinder und Erwachsene helfen tatkräftig mit

Am Samstag machen sich gut ausgerüstet die ersten rund 60 der 120 angemeldeten kleinen und großen Gernröder ans Werk. Schnell sind die Bäumchen und das Werkzeug in Autos und auf Anhängern verstaut. Walter Preis strahlt. Denn schon jetzt weiß er, dass die Fortsetzung der Aktion im Herbst mit den anderen Helfern ein Erfolg wird. Dann ist beispielsweise auch die Grundschule mit dabei. Gespendet werden kann in der Zwischenzeit natürlich auch weiter für den guten Zweck.

Pfähle, Werkzeug und Bäume werden verladen. Foto: Sigrid Aschoff

„Ich finde es gut, dass wir, und zwar Junge und Ältere, nicht nur reden, sondern wirklich in der Gemeinschaft etwas tun – für das Klima, die Umwelt, die Insekten und die Vielfalt. Der Zustand unserer Wälder ist schließlich nicht gerade gut, und der Forst allein kann das, was getan werden muss, nicht allein schaffen“, sagt der Organisator. Das sehen auch seine Mitstreiter so. „Wir sind ein Freundeskreis und pflanzen im Herbst noch unseren eigenen Baum“, erzählt Gabi Preis. Auch sie und Wolfgang Kolitsch sind gekommen und freuen sich über die große Resonanz. „Es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen, zu zeigen, dass man persönlich etwas tun kann, denn die Probleme sind groß. Da muss man im Kleinen anfangen. Und vielleicht können wir etwas anstoßen, und andere folgen unserem Vorbild. Sich zwei, drei Stunden an einem Samstag zu engagieren, das passt“, sagt der 65-Jährige, der seinen fünfjährigen Enkel Arianus mitgebracht hat. Anderen Generationen etwas zu hinterlassen und etwas für eine gesunde Umwelt tun, das ist auch der Beweggrund für Susanne Hentrich.

Nachfolgenden Generationen etwas hinterlassen

Mit mehreren Kindern hat sich derweil die Freundesgruppe „Zur Zuflucht“ auf den Weg gemacht. Die Frauen und Männer treffen sich regelmäßig, feiern zusammen, haben Spaß und nutzten nun die Gelegenheit, sich zusammen zu engagieren. Rita Klaus, die dazu gehört, hat für Walter Preis am Samstagvormittag noch eine besondere Überraschung. Neben der tatkräftigen Unterstützung gibt es 100 Euro für die Pflanzaktion. „Die ist wirklich eine tolle Sache. Sie ist etwas, wovon das ganze Dorf etwas hat, sie ist etwas für unsere Kinder und Enkel, für die Zukunft. Und es ist schön, wenn man etwas zusammen macht“, meint Jochen Nebel, der ebenfalls zu dem Freundeskreis gehört.

Der Freundeskreis „Zur Zuflucht“ ist fleißig bei der Arbeit. Auch die Kleinen dürfen hier mithelfen. Foto: Sigrid Aschoff

Doch dann ist keine Zeit mehr zum Reden. In Gruppen geht es an die Arbeit, denn an mehreren Orten sollen Bäume gepflanzt werden, zum Beispiel an der Straße nach Hausen, am Feldweg beim Klüschen oder zum Lindei.

Im Herbst wird es für alle Helfer ein kleines Dankeschön geben, verrät Walter Preis schon mal. Und am Ende des Jahres soll außerdem eine Fotodokumentation über die Anpflanzungen in die Chronik übernommen werden. Vergangenes Jahr hatte es in Gernrode den ersten Umwelttag der Gemeinde gegeben mit einer Ausstellung. Um die 800 Besucher waren gekommen. Und Walter Preis hatte sich nicht verrechnet, als er schon damals davon ausging, dass, wenn es jedes Jahr eine Aktion gibt, die Gernröder mitmachen.