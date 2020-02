Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gernröder retten Hund Browny

Dass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren auch mit außergewöhnlichen Situationen konfrontiert werden, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordern, wurde bei einem Einsatz im Januar deutlich. So denkt Gerhard Buchardt, Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Gernrode, an den nasskalten Mittwochnachmittag zurück, als die Einsatzkräfte von der Leitstelle informiert wurden. Es hieß „freilaufender Hund in der Gemarkung Gernrode“. Die Polizei hatte die Leitstelle verständigt. Mit acht Leuten machten sich die Gernröder umgehend auf den Weg. Unterstützung kam unverzüglich von den Kirchworbisern, die ebenfalls zum Wirtschaftsweg zwischen Breitenworbis und Niederorschel eilten.

Dort war der Hund gesehen worden. Wo genau sich der Vierbeiner aufhielt, war nicht klar. Im Rahmen der Lagebesprechung und durch Hinweise aus der Bevölkerung kam zu Tage, dass drei Tage zuvor in dem Gebiet unweit des Wäldchens Lindei ein Hund verschollen war. Zusätzliche Brisanz verlieh dem Fall, dass es eine Familie aus dem 300 Kilometer entfernten Wuppertal war, die Halt auf der Raststätte Eichsfeld Nord gemacht hatte und der dabei ihr American Pitbull Terrier Browny ausgebüchst war. Der American Pitbull Terrier Browny entlief auf der Raststätte Eichsfeld Nord seinem Besitzer aus Wuppertal. Tierarzt Dieter Jakob (rechts) aus Breitenworbis legte den Hund zur Beruhigung in eine leichte Narkose. Foto: Gregor Mühlhaus Die Familie aus Nordrhein-Westfalen hatte ein Foto von Browny in die sozialen Medien gestellt. Am Einsatzort waren mittlerweile Polizei und Ordnungsamtsmitarbeiter eingetroffen. Unterdessen machte sich der Gernröder Feuerwehrmann Peter Kaltenhäuser auf den Weg zu einem dicht bewachsenen Gestrüpp auf freiem Feld zwischen Gernrode und Niederorschel. Er entdeckte schließlich einen großen Hund, der im Dickicht kauerte und sich kaum bewegte. „Das Tier schien nicht aggressiv zu sein, aber es fletschte mit den Zähnen, so dass ich nicht unbedingt näher ran wollte“, erinnert sich Kaltenhäuser. Der Gernröder funkte seinen Wehrführer an und gab eine Lagemeldung ab. Eine Lösung musste her. Umgehend wurde Tierarzt Dieter Jakob aus Breitenworbis angefordert. Der Fachmann brach unverzüglich zum Ort des Geschehens auf. Nachdem er den Hund mit einer Fangschlinge fachgerecht fixiert hatte, gab er dem Tier ein leichte Narkose, um es zu beruhigen. Schon da stand fest, dass der American Pitbull Terrier unterkühlt war. Gemeinsam mit Peter Kaltenhäuser brachte der Tierarzt den Hund zu den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Als erstes holte Gerhard Buchardt eine Rettungsdecke, die vor Unterkühlung schützen soll, und packte den Hund ein. Nach einem Abgleich mit dem Foto aus dem Internet stand schnell fest, dass es sich bei dem Tier um den vermissten Browny aus Wuppertal handelt. „Ich habe den Hund etwas ängstlich schauend vorgefunden. Er war stark abgemagert und exsikkotisch, das heißt, er litt unter Wassermangel. Außerdem war er sehr unterkühlt, was bei den Temperaturen drei Tage im Freien kein Wunder ist. Bullterrier haben ohnehin ein dünnes Fell“, diagnostizierte Jakob und meinte weiter: „Wassermangel kann starken Nierenschädigungen hervorrufen. Kombiniert mit den Temperaturen kann sowas durchaus zum Tod führen. Lange hätte der nicht mehr durchgehalten“. Schließlich kam Browny vorerst auf dem Bauhof in Gernrode unter. Seine Eigentümer waren mittlerweile von der Polizei verständigt worden. Gegen Abend kamen sie im Eichsfeld an. Herrchen Sezar Güzel hatte die Hoffnung schon aufgegeben, Browny wiederzusehen. „Wir haben Aufrufe auf Facebook gemacht und die Presse eingeschaltet. Danke an die Eichsfelder. Browny hatten wir erst zwei Wochen. Er ist noch so jung“, meinte der Wuppertaler. Am Abend ging es mit dem Terrier wieder in die 300 Kilometer entfernte Heimat