Gesamtzahl der Coronafälle im Eichsfeld steigt auf 16

Wie aus dem Landratsamt am Samstagmittag zu erfahren war, stieg die Gesamtanzahl der an dem Coronavirus erkrankten Personen im Eichsfeld auf 16 an. Der Großteil derer befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Eine Person wird stationär behandelt, auch von einer Genesung ist die Rede. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Das Landratsamt versichert auf Nachfrage, dass aktuell das Gesundheitsamt alle Infektionsketten nachverfolgen kann. Alle notwendigen Schritte wurden veranlasst, um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen. Personen, die mit den Infizierten in Kontakt waren, sind bereits informiert und befinden sich ebenfalls in Selbstquarantäne. Auch in Duderstadt wurde jetzt eine erste Person positiv auf das Virus getestet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Bürgermeister Thorsten Feike (FDP) teilte mit, dass es sich dabei um eine männliche Person jüngeren Alters handelt, die sich in häuslicher Quarantäne befindet. Auch hier wurden die weiteren notwendigen Schritte eingeleitet, Kontaktpersonen informiert. Nach einer Pressemitteilung des Landkreises Göttingen sind nun 13 Städte und Gemeinden im Landkreis Göttingen betroffen. Nach aktuellem Stand sind insgesamt 61 Personen positiv auf das Virus getestet. Auch weiterhin sind alle Reiserückkehrer, die ab dem 9. März aus vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten eingereist sind, verpflichtet, die häusliche Quarantäne einzuhalten und das Gesundheitsamt des Landkreises zu kontaktieren. Darüber hinaus sind Personen, die wissentlich Kontakt zu einem bestätigten Erkrankungsfall hatten, aufgefordert, sich beim Gesundheitsamt zu melden. Die Allgemeinverfügung vom 19. März wurde dahingehend geändert , dass betriebserlaubnispflichtige stationäre Einrichtungen in der Erziehungshilfe und der Eingliederungshilfe für behinderte Kinder und Jugendliche auch weiterhin nicht geschlossen werden. Bei den Beratungsstellen und anderen sozialen Einrichtungen mit Beratungsangebot soll zudem die Möglichkeit für kurzfristige Beratungen online und über das Telefon gesichert werden.