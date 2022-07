Gesang, Tanz und Rollenspiel in Dingelstädt

Dingelstädt. Neues Angebot im Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt.

„So ein Theater“ heißt es für Kinder im Alter von sieben bis elf Jahre, die Spaß am Singen, Tanzen und Rollenspiel haben. Gemeinsam sollen im Familienzentrum Kerbscher Berg die Feste des Jahres mit allen Sinnen erlebt, Kinderkirche mitgestaltet und religiöse Impulse gegeben werden, zum Beispiel bei Familiengottesdiensten, beim Sommerfest, zu Erntedank oder Weihnachten. Die Mädchen und Jungen können ihre Talente ausprobieren und diese auch anderen zeigen. Die Treffen finden alle 14 Tage montags von 15 bis 17 Uhr statt. Termine sind am: 4. Juli, 29. August, 12. und 26. September, 10. und 24. Oktober, 7. und 21. November sowie am 5. und 19. Dezember. Teilnehmerbeitrag: zwei Euro pro Treffen. Anmeldung jederzeit unter Tel.: 036075/690072.