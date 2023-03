Geschäfte in Heiligenstadt an Palmsonntag geöffnet

Heiligenstadt. Einen verkaufsoffenen Sonntag legt die Interessengemeinschaft in Heiligenstadt auf Palmsonntag. Doch während der Palmsonntagsprozession, die zum Unesco-Kulturerbe zählt, gibt es etwas zu beachten.

Einen der vier möglichen verkaufsoffenen Sonntage im Jahr legt die Interessengemeinschaft in Heiligenstadt auf den Palmsonntag, wenn mehrere tausend Besucher zur großen und einzigartigen Prozession in die Kreisstadt kommen. So auch am kommenden Sonntag, 2. April. Die Geschäfte der Innenstadt öffnen von 13 bis 18 Uhr, nur während der Prozession müssen sie geschlossen bleiben. Sie beginnt um 14 Uhr in der Lindenallee.