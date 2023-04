Geschäftsidee neben der Berufstätigkeit

Eichsfeld. Die Industrie- und Handelskammer gibt Tipps zum Nebenerwerb und erteilt Auskünfte an Eichsfelder zu steuerlichen Dingen. Auch individuelle Fragen werden beantwortet.

Sie haben eine Geschäftsidee und wollen sich neben Ihrer Berufstätigkeit damit selbstständig machen? Die IHK informiert darüber, welche Besonderheiten bei einer Selbstständigkeit im Nebenerwerb zu beachten sind und bietet hierzu eine Informationsveranstaltung an. Diese findet am Montag, 8. Mai, 16 Uhr, im IHK-Regionalbüro, Wallrothstraße 4, in Nordhausen statt. Interessierte erhalten Auskünfte zu Formalitäten und steuerlichen Fragen, zur Kleinunternehmerregelung sowie zur Rechnungserstellung und Buchhaltung. Im Anschluss an die Info-Veranstaltung besteht die Möglichkeit zur Klärung individueller Fragen. Anmeldungen bis 2. Mai unter Telefonnummer 03631/90820 oder per Mail an rb-nord@erfurt.ihk.de.