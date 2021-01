Geschenkeregen für das Kinderheim Worbis

Worbis. Innerhalb der Aktion Heimatschoppen in Worbis im vergangenen Sommer hatten die Jungunternehmer Natalie und Franz Joseph Rosner ein Gewinnspiel veranstaltet. Die beiden betreiben seit Mai vergangenen Jahres das Optikergeschäft „Brillenhelden“ in der Langen Straße in Worbis. „Jeder Kunde konnte entscheiden, wie viel ihm eine Gewinnspielkarte wert war“, erklärt Natalie Rosner die Aktion.

Immerhin kamen 175 Euro auf diesem Wege zusammen. Tina Hartmann, die eine Ergotherapie in Worbis betreibt und mit Natalie Rosner befreundet ist, verdoppelte den Betrag. Zu Gute sollte der in Form von Sachspenden dem DRK-Kinder- und Jugendheim in Worbis kommen.

Dort wurde dann erst einmal nachgefragt, was so gebraucht wird. Über den Sommer waren zum Beispiel einige Spielgeräte stark in Mittleidenschaft gezogen worden. Also gingen Natalie Rosner und Tina Hartmann zusammen kurz vor dem Lockdown in den Spielzeugladen nach Leinefelde. Dort kamen Skateboards und Roller sowie Lego-Boxen für den Zeitvertreib bei Regenwetter in den Einkaufswagen. Auch vom Spielzeugladen gab es noch ein paar Sachspenden obendrauf.

Außerdem spendete die Firma Warmies, mit der Natalie Rosner schon eine Weile Kontakt hat, jedem Kind ein ergonomisches Kuscheltier, das Wärme spendet, wenn man es zuvor in der Mikrowelle leicht erhitzt.

Kurz vor Weihnachten brachten die beiden Frauen die Geschenke dann im Kinderheim vorbei und trafen dabei auf viele dankbare und fröhliche Kinder.