Gesehen im Eichsfeld: Was macht der Bagger in der Werra?

Lindewerra. Das ist im Eichsfeld nicht alltäglich, so ein Bagger in der Werra. Aber das hat seinen guten Grund.

Der ungewöhnliche Anblick eines Baggers im Fluss ist dieser Tage in Lindewerra zu sehen gewesen. Der Bagger ist nicht verunglückt oder aus Versehen in die Werra geraten. „Aktuell wird die Werra direkt vor dem Bootsanleger an der Brücke der Einheit ausgebaggert“, erklärt Lindewerras Bürgermeister Gerhard Propf (parteilos). Diese Stelle versandet regelmäßig. Und damit Kanus und Paddelboote nicht bereits vor dem Bootsanleger auf Grund laufen und steckenbleiben, muss regelmäßig nachgeholfen werden.