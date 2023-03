Gewaltfreie Kommunikation im Eichsfeld erlernen

Die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder lädt zu einem neuen Kurs für Familien ein.

Die Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld bietet einen Kurs zum Thema „Gewaltfreie Kommunikation“ an. „Ganz gleich in welchem Lebensbereich wir uns bewegen, Kommunikation ist ein Schlüssel für Erfolg oder Misserfolg, für Miteinander oder Trennung. Es lohnt sich genau hinzuhören. Die gewaltfreie Kommunikation hilft auf kreative Weise zu mehr Authentizität und dadurch zu mehr Wohlbefinden, im Beruf, und im privaten Kontext“, sagt Christoph Hennings, pädagogischer Mitarbeiter der Einrichtung.

Sie sei eine Grundlage, um erfüllende und tragfähige Beziehungen führen zu können. Eine Begegnung in Respekt zu sich selbst und dem Gegenüber, könne Wunder bewirken, so Hennings. Sich auf Augenhöhe begegnen und austauschen, sei eine unglaubliche Bereicherung und ein kostbares Geschenk.

Der Kurs ist als Bildungsurlaub in Thüringen, Hessen, Niedersachsen, Brandenburg und Berlin anerkannt. Er beginnt am 29. März um 10 Uhr und endet am 31. März um 16 Uhr. Die Leitung übernimmt Kerstin Völker, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation.

Eine Anmeldung ist bis 20. März unter Tel.: 036083/42311 oder per Mail an info@bfs-eichsfeld.de möglich.